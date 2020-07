Explosief aan Vrijheidsweg Haarlem

De verdachte is te voet gevlucht. Hij heeft een lang slank postuur en was gekleed in een donker trainingspak met een witte bies op de broek. Tevens droeg hij een petje.



De Vrijheidsweg is eerder toneel geweest van gerichte gewelddadige acties op de betreffende woning. De politie neemt dan ook de samenhang tussen de verschillende incidenten mee in het onderzoek. Het adres is onder werp voor sterk verhoogde surveillance in de buurt, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van een voor de woning geplaatste camera. Na dit incident is een buurtonderzoek gehouden.



De politie doet een oproep getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de incidenten betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van.



2020140088.