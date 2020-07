Getuigen gezocht van ramkraak met Canta

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding van een mogelijke ramkraak. Toen agenten bij de winkel aan de Nieuwe Gouw aankwamen, troffen zij daar een rode Canta met draaiende motor en schade aan de voorzijde. De glazen pui van de winkel was ontzet. Een getuige had twee personen zien wegrijden op een scooter in de richting van het Marktplein. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar deze niet meer aangetroffen.



De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Nieuwe Gouw tussen 03:00 en 03:30 uur? Heeft u de mogelijke daders gezien met de rode Canta vóór de ramkraak of erna tijdens hun vlucht? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020139972