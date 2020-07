Twee aanhoudingen na poging inbraak woning

Rond 03.00 uur krijgt de politie een melding dat er een inbraak gaande was op de Alexanderkade. Als de politie ter plaatse komt, vluchten de vermoedelijke inbrekers weg. De politie stelt vast dat in het deurslot van de woning is een schroef aangebracht; de zogenaamde ‘kerntrekmethode’. Na een korte achtervolging te voet via de Louise Wentstraat houdt de politie twee mannen in de Dapperstraat aan die voldoen aan het opgegeven signalement. Deze mannen zitten nog vast voor verhoor.