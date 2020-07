Getuigen gezocht van woninginbraak Gouda

Tussen 03.00 en 04:00 uur zag de bewoonster vanuit haar tuin een zaklamp de slaapkamer in schijnen en hoorde zij een tik. Even later stonden er twee mannen in haar slaapkamer die aangaven dat zij van de politie waren en dat zij kwamen ‘controleren’. Na ongeveer een half uur verlieten de mannen de woning met enkele persoonlijke goederen. De bewoonster heeft de thuiszorg gealarmeerd en is niet gewond geraakt. De politie werd door de thuiszorg gealarmeerd en heeft onderzoek gedaan in de woning van de vrouw. Er is geen inbraakschade vastgesteld.



Signalement verdachten

Het gaat om twee mannen die beiden zwart gekleed waren. Zij droegen mutsen of bivakmutsen en waren tussen de 1.70 en 1.75 lang. Beide mannen spraken accentloos Nederlands.



Tips?

De politie stelt een onderzoek in naar het incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900 – 8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, via het nummer 0800-7000.