Plofkraak Oostelijke Handelskade

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli luidt er rond 01.35 uur een harde knal op de Oostelijke Handelskade. Twee verdachten plegen een plofkraak op een stortkluis van een bank. Daarna vluchten de verdachten op een scooter. De politie verricht onderzoek in de omgeving. Niet veel later treffen agenten op de Klapmutsenveem een scooter aan op een boot aan de kade. Vermoedelijk is deze scooter van de verdachten en probeerden zij het voertuig in het water te dumpen.

We zijn op zoek naar de verdachten. Heeft u mogelijk informatie over de plofkraak? Meld dat dan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.