Politie doet onderzoek naar geweldincident in de woning waarbij vrouw overlijdt

Arnhem - In de Reinaldstraat in Arnhem doet de politie onderzoek naar een geweldincident. Vandaag 7 juli in de ochtend werd na een melding via de hulplijn 112 een zwaar gewonde vrouw aangetroffen in een woning in deze straat. De vrouw werd in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed zij later aan haar verwondingen. De politie gaat uit van een misdrijf. Er is een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident.