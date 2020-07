Getuigen gezocht van brandstichting auto

Even na middernacht werd de brand aan het hofje van de Bergumermeer gemeld. Na het blussen van de brand is een jerrycan gevonden, die vermoedelijk is gebruikt om de brand te stichten. De politie is op zoek naar getuigen.

Mensen die iets verdachts hebben gezien op dinsdag 7 juli tussen 00:15 uur en 00:45 uur in de omgeving van de Bergumermeer worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Informatie kan ook anoniem doorgegeven worden, dit kan via 0800-7000.

2020140692