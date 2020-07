Man na waarschuwingsschot en inzet politiehond aangehouden

Maandag 6 juli kreeg de politie in de loop van de dag informatie over de verdachte die zijn zoon bij de moeder zou hebben weggenomen en daarbij ook een wapen hebben getoond. De politie startte direct een onderzoek. Rond 22.00 uur zagen agenten de verdachte met zijn zoontje in een voertuig rijden aan de Aalsmeerderweg. Bij het zien van politie reed het voertuig met hoge snelheid weg in de richting van de Ophelialaan. Tot twee keer toe reed de verdachte door een rood licht, waarna hij crashte bij een hek in het zand, nabij het Bielzenpad. Via het fietspad rende hij vervolgens weg in de richting van Baanvak. Zijn zoontje (7) bleef ongedeerd achter in de auto. Toegesnelde agenten ontfermden zich direct over de jongen.