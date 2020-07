Verdachte aangehouden wegens homogerelateerd incident

Bij LHBT+ gerelateerde incidenten kan contact worden gelegd met Roze in Blauw. Dit is een landelijk netwerk van de politie met een laagdrempelig meldpunt voor mensen uit de LHBT+ gemeenschap die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd omtrent hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via rozeinblauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus. Maar let op: bel bij spoed én heterdaad altijd 112.