Drie aanhoudingen na DNA-matches

Woninginbraak Nieuwkoop

Op woensdag 9 oktober 2019 ontvingen agenten rond 03.16 uur een melding dat er mogelijk een inbraak gaande was bij een woning aan Het lange stuk in Nieuwkoop. Een getuige had gehoord dat er een ruit werd ingegooid en zag een persoon naar binnen gaan. De politie startte een onderzoek maar trof geen verdachte(n) aan. Wel werden er DNA sporen ontdekt en kon er op woensdag 1 Juli 2020 een 22-jarige man uit Nieuwkoop worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en is na verhoor met een dagvaarding heengezonden. Binnenkort zal hij zich voor de rechter verantwoorden.

Inbraak supermarkt Ter Aar

Op maandag 9 december 2019, omstreeks 02:12 uur, werd er melding gedaan van inbraak bij een supermarkt aan de Kerkweg in Ter Aar. Toen de politie op de locatie aankwam troffen zij sporen aan die erop wezen dat er daadwerkelijk personen in het pand waren geweest. De verdachte was al gevlucht. Aan de hand van een DNA match kon op dinsdag 30 Juni 2020 een 46-jarige man uit Utrecht met een onrechtmatige verblijfsstatus worden aangehouden. Hij is aan de Rechter Commissaris voorgeleid en in bewaring gegaan.

Inbraak horecagelegenheid Nieuwkoop

Op maandag 20 januari 2020, werd er aangifte gedaan van een inbraak bij een horecagelegenheid aan De Simon van Capelweg in de gemeente Nieuwkoop. De eigenaar had die nacht het pand afgesloten. Toen de schoonmaakster de volgende ochtend het pand betrad viel het haar op dat zij het alarm niet uit hoefde te schakelen. Kort daarop constateerde zij dat de gokkasten opengebroken waren en één van de ramen vernield was. De eigenaar deed aangifte en de politie begon een onderzoek. Hieruit kwam een spoor naar voren wat later resulteerde in een DNA match en op woensdag 1 juli de aanhouding van een 51-jarige man uit Rotterdam. De man is meegenomen naar het bureau en na verhoor met een dagvaarding naar huis gestuurd. Hij zal zich op een later moment bij de rechter moeten verantwoorden.

Wat is DNA?

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) is een stof die alle erfelijke eigenschappen van een mens of dier draagt. DNA zit bijvoorbeeld in haren, speeksel, sperma en bloed. Door forensisch onderzoek is met deze biologische sporen een DNA-profiel vast te stellen. DNA is zeer belangrijk voor het opsporingsproces. Het kan leiden tot bewijsmateriaal in een strafzaak. DNA is over het algemeen uniek, al kan het zijn dat twee mensen (ergens ter wereld) precies hetzelfde DNA hebben. Zo hebben eeneiige tweelingen sowieso hetzelfde DNA.

Wat doet de politie met DNA-materiaal?

Een dader laat soms sporen achter die DNA-materiaal bevatten. Denk aan een sigarettenpeuk, kauwgom waarop speeksel zit, een bebloed kledingstuk, haren of sperma. Een politiemedewerker – meestal een forensisch rechercheur – verzamelt elk spoor. Hiervoor heeft hij vele soorten materiaal bij zich. Een volledige sporendrager, bijvoorbeeld een kledingstuk, doet hij bijvoorbeeld in een papieren zak. Hij draagt een mondkapje en handschoenen om te voorkomen dat zijn DNA op de sporen komt. Ook kan beschermende kleding worden gedragen. Het DNA wordt onderzocht. Soms vindt dit DNA-onderzoek plaats in het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag.

Er is ingebroken. Mag ik alles aanraken?

Wacht op de politiemedewerker die het sporenonderzoek doet. Dat kan de politieagent zijn die er als eerste is, maar meestal voert een forensisch rechercheur het onderzoek uit.

Ga geen kamers in waar u niet hoeft te zijn. Natuurlijk wilt u weten wat er is gestolen, maar als u sporen vernielt van de dader, verkleint u de pakkans.

Voorkom dat u goederen aanraakt waarop sporen zitten.

Laat alles staan/liggen. Ook een bloedspoor, al is het maar een druppel.

Voorkom dat het spoor in contact komt met uw DNA. Dit kan al gebeuren wanneer u boven de sporen staat te praten.

Blijf uit de buurt van de plek waar de inbreker uw woning is binnengekomen; meestal een raam of een deur.

Ruim het gebroken glas of vernielde kozijn niet op en laat alles liggen zoals u het vond.

Ga niet op papieren staan die de dader op de grond heeft gegooid.

Laat een slotenmaker of glaszetter pas na het politieonderzoek komen.

Komt de forensisch rechercheur pas de volgende dag, probeer dan het geforceerde raam of de deur af te sluiten door het zo min mogelijk aan te raken. Probeer de vensterbank niet aan te raken. De raambomen en deurgrepen mag u gerust aanraken.

Moet er een noodruit worden geplaatst, laat dit dan van buitenaf doen en vraag de glasspecialist handschoenen te dragen. Raak de originele ruit zo min mogelijk aan en bewaar hem binnen.

Verdachte situatie

Ziet u een verdachte situatie? Neem in dat geval altijd contact op met de politie via 112.