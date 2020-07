Woningoverval en brandstichting in Team West

Woningoverval Doornenburg Hillegom

Op maandag 16 maart rond 15.20 uur belt een man met een oranje werkjas aan bij een woning aan de Doornenburg in Hillegom. In de woning zijn op dat moment een moeder en haar twee jonge kinderen. Omdat de vrouw een pakketje denkt te krijgen, opent ze de deur. Na het openen van de voordeur wordt de “postbezorger” direct gevolgd door een andere man met een bivkamuts op. De zogenaamde postbezorger bedreigt het slachtoffer vervolgens met een vuurwapen. De bewoonster wordt onder bedreiging van het wapen gedwongen naar de garage te gaan. Daar ziet ze kans te ontsnappen. De twee mannen gingen er vandoor in een oud model grijze/beige Seat Ibiza. Ze reden over de Weerdlaan richting de Limburg van Stirumlaan in Hillegom. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de Seat Ibiza. Naast de twee overvallers is er dus ook een bestuurder van de Seat betrokken bij deze overval.

Brandstichting stadion NEC Nijmegen

Op zondag 13 oktober 2019 rond 02.00 uur is op verschillende plekken rondom het Goffertstadion in Nijmegen brandgesticht. Het onderzoeksteam heeft het vermoeden dat er een link is met Den Haag of omgeving. In de uitzending worden camerabeelden getoond van drie mannen die brandstichten bij het stadion. Een van de mannen heeft een opvallende jas aan met een groot logo van het merk “Off White” op de rug. Verder is te zien dat de man met de opvallende jas vloeistof sprenkelt langs de ingang en de ander houdt er iets brandbaars bij. Er volgt een enorme explosie en de man met het logo op zijn jas wordt letterlijk naar achteren geblazen en staat even in brand. Dan gaan ze er vandoor. Mogelijk is er ook nog een vierde man bij betrokken.

