Politie zoekt getuigen van gewapende beroving Kagerdreef

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Zo komt de politie graag in contact met bijvoorbeeld de dame die de twee zwarte honden uitliet en het slachtoffer heeft gezien. Of misschien heeft u iets gezien of gehoord op of rondom de Kagerdreef op maandagavond 6 juli? Heeft u meer informatie? Bel dan met 0900-8844. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen. Wilt u liever anoniem uw tip doorgeven? Dat kan via M. 0800-7000.