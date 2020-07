Verdachte diefstal aangehouden na achtervolging

De aangever kwam in zijn auto thuis en zag dat zijn motor gestolen werd. De man wist de motor uit de bus te trekken, waarna de bus wegreed. De aangever reed achter de bus aan en lichtte de politie in. Na een achtervolging en een zoekslag heeft de politie één verdachte aangehouden, de overige verdachten wisten te ontkomen en werden niet meer aangetroffen in de omgeving. De recherche doet onderzoek naar het incident.



Getuigen gezocht

Was u getuige van de diefstal of de achtervolging? Of heeft u meer informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Deel uw informatie dan via 0900–88 44. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.