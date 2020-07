Verdachte van aanranding in Dordrecht aangehouden.

Op zondagmiddag, om ongeveer 14.30 uur werd een meisje op de Colorado benaderd en lastiggevallen door een man. Zij meldde het gebeuren bij haar ouders en die hebben aangifte gedaan van het incident. Het Team Zeden is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Er is een buurtonderzoek gedaan en er zijn camerabeelden bekeken. Ook is er extra toezicht in de wijk geweest.

Het onderzoek dat is ingesteld, leidde dinsdagmiddag tot de aanhouding van een 58 jarige Rotterdammer. Hij is ingesloten en wordt verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet en als u nog informatie heeft die nog niet met de politie is gedeeld, bel dan met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.