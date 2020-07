Aanhouding autobranden Tilburg

Op 6 juli 2019 ontving de politie een melding van een autobrand aan het Mascaginihof in Tilburg. In september was het opnieuw raak. Zo werd er op 17 september gepoogd een voertuig in brand te steken en op 24 september is er daadwerkelijk brandgesticht en zijn twee voertuig in vlammen op gegaan.

Een rechercheteam startte een onderzoek naar de autobranden. Zo is er onder andere buurtonderzoek gedaan, zijn camerabeelden bekeken en heeft de forensische opsporing naar sporen gezocht. Vanochtend is een 19-jarige Tilburger in zijn woning door politiemensen aangehouden voor twee maal brandstichting een maal poging brandstichting. Hij zit vast en wordt door de recherche gehoord. Het onderzoek loopt.