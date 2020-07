Jongeman op straat mishandeld

De Middelburger was ’s middags rond 15.15 uur op zijn fiets in de Isabellagang toen hij plots klappen op zijn gezicht kreeg van een van de daders. Slachtoffer is weggerend en de jongemannen zijn achter hem aangekomen. Een van de daders reed op een scooter. Slachtoffer is tegen de scooter aangelopen en gevallen. Daarna werd hij meerdere keren door de verdachten getrapt. De Middelburger vlucht en belt aan bij een woning. De bewoners hebben hem opgevangen.