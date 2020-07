Politie gaat handhaven bij boerenprotesten op snelweg

Vooropgesteld hopen wij dat het zover niet zal komen en dat er geen landbouwvoertuigen onze snelwegen op gaan. We gaan er van uit dat iedereen zijn of haar gezond verstand gebruikt en we samen ernstige overlast en gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. Daarover zijn we, voor zover mogelijk, ook met betrokken partijen in gesprek.

De politie grijpt echter in waar nodig om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De demonstraties mogen niet ten koste gaan van de veiligheid van anderen en van de actievoerders zelf. We bereiden ons voor op verschillende scenario’s en we schalen op, op basis van wat nodig is per situatie.