Limburgse zaak in Opsporing Verzocht

Zondag 28 juni trof de politie rond 19:00 uur een gewonde man aan in een woning op de Roserije in Maastricht. De man werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en verblijft daar sindsdien. De politie gaat er vanuit dat er een misdrijf in de woning heeft plaatsgevonden en is op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Vanavond wordt er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor deze zaak. Kijken dus! Dinsdagavond 7 juli om 20.30 uur op NPO1.