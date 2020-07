Twee mannen aangehouden voor diefstal

De politie reed de auto gelijk klem waarbij de 22-jarige bestuurder werd aangehouden. De bus werd achtervolgd door een andere politiepatrouille. De 23-jarige bestuurder negeerde het stopteken en reed verkeersgevaarlijk en met hoge snelheid. Op de Oxfordlaan/Universiteitssingel tikte de politieauto de bus aan waardoor hij tot stilstand kwam en de bestuurder kon worden aangehouden. De politieauto en de bus moesten beide worden weggetakeld. Bij de botsing raakte niemand gewond. Uit onderzoek bleek dat de bus eerder die nacht was gestolen in Brunssum. De twee zijn ingesloten voor nader verhoor. De politie stelt een buurtonderzoek in en is op zoek naar getuigen van de vermoedelijke diefstal. Zij worden gevraagd informatie te delen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Ook kan anoniem melding worden gemaakt bij M. via 0800-7000.