Jongens beroofd en mishandeld omgeving Woldpark, getuigen gezocht

De twee jongens liepen over het fietspad van de Kamp 23 naar de Kamp 27 toen zij ter hoogte van de onderdoorgang op de kruising met Wold 10 werden aangesproken door twee jongens met witte mondkapjes met zwarte accenten voor. Dit is vlak bij het Woldpark.

De jongens met de mondkapjes vertelden op rustige toon dat de twee jongens hun spullen moesten afgeven. Toen ze dit weigerden, werden ze bedreigd met steekwapens en meegenomen via de Wold 10 naar een aangrenzend steegje. Daar gaven ze alsnog hun spullen af, waaronder hun telefoons.

Maar helaas waren ze nu nog niet van hun belagers af. Want die vonden het nodig de jongens af te tuigen door stevig te schoppen en te slaan. Een van de jongens liep hierbij een hoofdwond op.

Signalementen

Jongen 1

- 17 a 18 jaar oud

- blanke huid

- Normaal postuur

- ongeveer 1,80 meter lang

- blauwe capuchon

- zwarte schoenen

- wit mondkapje met zwarte accenten

Jongen 2

- 17 a 18 jaar

- getinte huid

- ongeveer 1,90 meter lang

- 3/4 zwarte jas met een bontkraag

- zwarte schoenen

- wit mondkapje met zwarte accenten

Jouw tip!

De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met eventuele getuigen van het voorval. Heb je iets gezien dat in verband kan worden gebracht met deze beroving en mishandeling? Heb je twee jongens met mondkapjes in de omgeving van de onderdoorgang zien staan? Of herken je de dader(s) op basis van het signalement? Geef dan je informatie door via onderstaand tipformulier of via 0900 – 88 44. Anoniem melden kan ook, via 0800 -7000 of www.meldmisdaad.nl.