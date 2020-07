Tweetal aangehouden na brutale diefstal

De vrouw had een afspraak met het slachtoffer van de beroving aan de Constantijn Huygensstraat in Deventer. Die afspraak was via een online handelsplatform tot stand gekomen. Toen het slachtoffer de deur opende, pakte de vrouw een vuurwapen, of iets wat daarop leek, uit haar tas. Ze griste de laptop weg en ging er vandoor. Voor het huis stond de man te wachten in een auto. De vrouw stapte daar vervolgens in en ze scheurden weg.