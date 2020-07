Twee aanhoudingen door team mensenhandel

De politie startte eind vorig jaar met het onderzoek in de Leusdense zaak. Het slachtoffer in die zaak is een 36-jarige vrouw met een licht verstandelijke beperking. De vrouw werd aan het werk gezet in de prostitutie en de inkomsten werden overgemaakt naar de 36-jarige verdachte uit Amsterdam. Hij had haar gezegd dat het geld bestemd was voor hun toekomst samen. In totaal werd op die manier zo’n 35.000 euro naar de man overgemaakt. De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter commissaris en hij zit op dit moment nog vast.

In de Hilversumse zaak werd het 19-jarige slachtoffer gedwongen tot seksuele handelingen met meerdere mannen. Dat gebeurde in 2018. De vrouw uit Hilversum werd benaderd met de loverboy methode en moest vervolgens een periode lang seks hebben met meerdere mannen. In deze zaak werd deze week een 25-jarige man als verdachte aangehouden.

Het Team Mensenhandel onderzoekt zaken waarin mensen worden uitgebuit of onder dwang bepaalde dingen moeten doen waarvoor ze niet kiezen en waar andere mensen van profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om: iemand dwingen om strafbare feiten te plegen, iemand onder erbarmelijke omstandigheden tegen een veel te laag salaris laten werken of iemand in de prostitutie te dwingen. De uitbuiting kan samengaan met dwang, geweld, chantage en misleiding. Meer informatie over mensenhandel is te vinden op de website van de politie.