Drie aanhoudingen na steekincident Jacques Perkstraat

Rond 17.00 uur ontstond een conflict tussen een groep jongens op de Jacques Perkstraat in Slotermeer. De gemoederen liepen hoog op en er werd een mes getrokken waarmee ook daadwerkelijk werd gestoken. Een aantal jongens gingen er met een auto vandoor. Een 16-jarige jongen vluchtte te voet. Toen politieagenten ter plaatse kwamen zetten zij de achtervolging in en wisten de 16-jarige jongen aan te houden in de Du Perronstraat. Even later spoorden agenten ook de auto op, maar daar zat niemand meer in. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen door de politie. Niet veel later is nog een 18-jarige man aangehouden ter zake openlijke geweldpleging en een 42-jarige man voor belemmering van een arrestatie.