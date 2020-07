Getuigen straatroof gezocht

Het 78-jarige slachtoffer liep dinsdagmiddag 7 juli rond 13.20 uur in Park Rusthoff ter hoogte van het Paviljoen toen van achteren iemand plotseling aan haar arm trok. Terwijl hij haar vast hield, trok hij de armbanden van haar andere arm af. Vervolgens rende de man weg in de richting van de Kerklaan. De vrouw heeft aangifte gedaan.



Signalement verdachte

- blanke man;

- circa 20 à 30 jaar oud;

- 170 cm lang;

- normaal postuur;

- rode dichte baseballcap;

- zonnebril met donkere glazen;

- grijze hoodie/vest met een rits.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die dinsdagmiddag 7 juli iets gezien of gehoord hebben van de straatroof. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.



Doe aangifte

Bent u slachtoffer van een beroving, of een ander misdrijf, bel dan altijd direct 112. Immers, 112 daar pakken we daders mee. Bent u al eerder slachtoffer geworden, maar heeft u dat nog niet bij de politie gemeld? Doe dit dan alsnog. Via nummer 0900-8844 kunt u een afspraak maken voor een aangifte. Wanneer u daar behoefte aan hebt, is slachtofferhulp ook beschikbaar.