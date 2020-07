Verdachte aangehouden voor schieten op pand

Het pand aan de Frits Ruysstraat in Rotterdam werd op 12 mei beschoten. Het onderzoeksteam dat de reeks schietincidenten en explosie in Rotterdam onderzoekt heeft de afgelopen tijd al meerdere verdachten aan kunnen houden. Al dit onderzoek leidde onder meer naar de 26-jarige Amsterdammer. Hij zit vast en wordt gehoord.

Informatie altijd welkom

Met de aanhouding van een vijfde verdachte is het onderzoek een stap verder, maar nog niet afgerond. Heeft u informatie over de achtergronden van deze beschietingen en explosie, neem dan alstublieft contact op met de politie. Help ons dit geweld te stoppen. U kunt ook vertrouwelijk uw informatie delen met het Team Criminele Inlichtingen; 079 - 345 89 99. U kunt ook bellen met 0900-8844 of uw informatie achter laten op deze site. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800-7000.