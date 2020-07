Drugsdealer tijdens actiedag gearresteerd

"Hierna hebben we onze hoofdverdachte, terwijl hij in een auto reed, aangehouden. De jongeman is naar een politiecellencomplex overgebracht. Hij zit nog vast en wordt verhoord. In de auto troffen we in een verborgen ruimte rond vierduizend euro aan. Hierna hebben we in twee woningen onderzoek gedaan, namelijk op het woonadres van de man en in de uitvalsbasis. In een kelderbox bleek dat de drugs werd versneden en in kleine zakjes verpakt. Bij deze instap werden twee jongemannen (19 en 20 jaar), beiden uit Roosendaal aangehouden. Zij waren drugs aan het gebruiken. We troffen onder andere 600 gram hennep en 75 gram cocaïne aan. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. Daarnaast is ook de telefoon van de hoofdverdachte in beslag genomen. Deze geeft ons inzicht in alle kopers van de dealer en kan gebruikt worden voor verder onderzoek", aldus de recherche.