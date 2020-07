Veelpleger met wapens aangehouden

De politie kreeg dinsdagavond een melding dat een man een winkel was binnen gegaan terwijl hij vanwege een eerdere diefstal in maart van dit jaar voor die zaak een toegangsverbod heeft. Medewerkers waren bezorgd omdat bij zijn aanhouding destijds in zijn tas meerdere op echt gelijkende gasdruk vuurwapens waren aangetroffen en ook deze keer had hij een tas bij zich. Terwijl de agenten ter plaatse gingen,. werd gemeld, dat de man inmiddels de zaak weer verlaten had en op een bank in de winkelstraat zat. Agenten troffen hem daar aan. In zijn tas werden een op een echt gelijkend vuurwapen, twee vlindermessen, enkele zakkenmessen, inbrekersgereedschap en een kleine hoeveelheid hennep en cocaïne aangetroffen. Deze goederen zijn in beslag genomen. De verdachte is vastgezet.