Politie onderzoekt inbraak in Casino Heerlen

Rond 3.30 uur in de nacht van dinsdag op woensdag kwam de inbraakmelding bij de politie binnen. De politie is direct gestart met een onderzoek. Een aantal mannen is korte tijd in het pand geweest om vervolgens met een geldbedrag als buit te vluchten in een gereedstaande auto. De inbrekers zijn weggereden in de richting van Kasteel Terworm.

Getuigenoproep

Heeft u in de vroege ochtend een auto met daarin meerdere personen zien rijden? Heeft u andere informatie over deze inbraak? De politie hoort het graag. De politie is bereikbaar via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.