Achterbak vol met amfetamine op de A2

Bij de controle roken de agenten direct een bekende chemische geur van synthetische drugs en bij het openen van de kofferbak werd hun speurzin beloond. In de achterbak stonden big shoppers en plastic tassen met, wat later bleek, in totaal 65 kilo amfetamine. De bestuurder uit Waalwijk werd direct aangehouden. De verdovende middelen, de auto, een Rolex-horloge, twee telefoons waaronder een crypto-telefoon en een bedrag van ongeveer 500 euro contant geld werden in beslag genomen.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de drugs.