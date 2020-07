Getuigen gezocht van dumping drugsafval in Roderesch

Naar aanleiding van het aantreffen van dit afval zijn specialisten van Forensische Opsporing ingezet. Zij doen onderzoek naar de inhoud van de vaten. Ook is er een buurtonderzoek gestart.

De Zuiderdrift ligt in een afgelegen gebied. Het is goed mogelijk dat het afval hier al enige tijd ligt. We willen graag weten hoe lang de vaten daar al liggen en waar ze vandaan komen. We komen graag in contact met getuigen die hier meer over kunnen vertellen of wellicht camerabeelden hebben waar informatie op staat die voor ons van belang is.

Illegale dumpingen vinden vaak plaats in het donker. Mogelijk zijn er mensen die in avonden of nachten voor woensdag 8 juli iets verdachts hebben gezien, zoals verdachte voertuigen, in de omgeving van de Zuiderdrift. Neemt u dan vooral contact op met de politie via 0900-8844.

Schadelijk voor mens, dier en natuur

Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Wat te doen als u een illegale dumping ziet?

Als u getuige bent van een illegale dumping, bel dan de politie via 112. Zorg wel dat uw eigen veiligheid voorop staat. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. U kunt dit ook melden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.