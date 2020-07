Politieonderzoek brandstichtingen, inbraken en beschietingen

Deze 28-jarige verdachte uit Rijssen is daarvoor aangehouden en voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft op 26 juni de bewaring heeft bevolen voor 14 dagen. De raadkamer van de rechtbank heeft vervolgens op 8 juli de voorlopige hechtenis van verdachte verlengd met 90 dagen.

en 28-jarige medeverdachte uit Enschede is ook aangehouden geweest, maar is door de officier van justitie niet voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van twee woningen aan de Vincent van Goghstraat en een woning aan de Enterstraat. Daarnaast gaat het om meerdere inbraken in recreatiewoningen en schuren in de omgeving van Rijssen en het vervolgens het in brand steken van die bouwwerken. Ten slotte gaat het om het in brand steken van meerdere auto’s in Rijssen.

Het onderzoek naar deze feiten en de mogelijke betrokkenheid van beide verdachten in andere zaken in Twente loopt nog door.