Man gezocht die getuige was van beroving in Amersfoort

Het 24-jarige slachtoffer liep die dag rond 16.30 uur van haar werk naar station Amersfoort Centraal toen zij ter hoogte van het Piet Mondriaanplein werd ingesloten door de verdachten. Het gaat om twee meisjes en een jongen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Ze zetten de vrouw klem met hun fietsen. Een van de meisjes pakte de vrouw beet terwijl de jongen haar van haar persoonlijke bezittingen beroofde. Bij het zien van de man die kwam aanlopen, lieten ze de vrouw los. Die zette het op een rennen.

De getuige

De man, die een koptelefoon op had, liep een stuk met het slachtoffer op naar het station. Daar pakte ze snel de trein. Pas in Utrecht waarschuwde ze de politie om te vertellen wat haar was overkomen. Ze had geen contactgegevens van de man genoteerd.

Signalement

De meisjes die de vrouw belaagden hebben allebei een blanke huid en zijn circa 1.60 meter lang. Het ene meisje was duidelijk breder van postuur en gezicht dan het andere meisje. Ze heeft steil donkerblond of bruin haar en had een zwarte tas bij zich. Het andere meisje had lichtbruin haar in een losse knot. De jongen was duidelijk kleiner dan de meisjes. Hij heeft een licht getinte huid, een dun postuur en zwart haar. Hij had een rugzak bij zich.

Uw tip!

De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met de man die de vrouw heeft geholpen. Ook eventuele andere getuigen die mogelijk iets hebben gezien van het gebeurde of mensen die het drietal herkennen van de beschrijving, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via onderstaand tipformulier of via 0900 – 88 44. Anoniem melden kan ook, via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl.