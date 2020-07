Getuigen winkeloverval gezocht

Rond 21.45 uur betrad een onbekende man de avondwinkel aan de Newtonstraat. Onder bedreiging van een steekwapen eiste hij geld en goederen van de aanwezige medewerker. Met een onbekende buit verliet de verdachte vervolgens de avondwinkel en vertrok in onbekende richting. Sindsdien is de man spoorloos.



Signalement verdachte

-licht getinte man;

-20 à 22 jaar oud;

-ongeveer 1.75 meter lang

-slank postuur;

-smalle gezichtsvorm;

-zwart sluik haar;

-grijze jas;

-grijze broek;

-wit mondkapje.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.