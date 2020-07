Twee mannen aangehouden na verkeersongeval

Het ongeval gebeurde rond 19.00 uur toen twee auto’s met elkaar in botsing kwamen op de Vreeswijkstraat. Het voertuig van de twee verdachten sloeg hierbij, vermoedelijk met hoge snelheid, over de kop en het andere voertuig kwam in botsing met een HTM-bus. De twee verdachten zijn voor hun verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De overige verkeersdeelnemers raakten niet gewond.



De twee mannen, een 23-jarige Hagenaar en een 20-jarige Nootdorper, worden verdacht van het rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval doordat zij vermoedelijk veel te hard hebben gereden. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Kijk hier voor meer informatie over de VOA.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van het ongeval. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 800-7000.



Niet rijden onder invloed

Naast de al bekende alcoholtest is de politie ook in de gelegenheid om bestuurders te testen op het gebruik van drugs. In het algemeen geldt dat rijden onder invloed van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden niet is toegestaan. De indicatieve test wordt alleen gedaan als er een aanwijzing is dat er drugs zijn gebruikt door een bestuurder, bijvoorbeeld door rijgedrag, de geur die wordt waargenomen als het portier wordt geopend, gedragskenmerken bij een verkeerscontrole of het wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop. De test kan ook worden toegepast op geweldplegers. Wanneer zij onder invloed van alcohol en/of drugs hun strafbare feit plegen levert dit voor de Officier van Justitie vaak een mogelijkheid op tot verzwaring van een straf.