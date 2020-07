Vier aanhoudingen na grootschalig onderzoek online oplichting

Uit verschillende meldingen die bij de politie binnenkwamen, bleek dat een persoon via Marktplaats interesse toonde in goederen en vervolgens via een tikkie-link toegang wist te krijgen tot de rekeningen van de verkopende personen. Vanaf deze rekeningen werden daarna producten, zoals telefoons, gekocht bij verschillende webshops.



De vier aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij 29 van dit soort zaken. Het gaat om twee broers van 25 en 18 jaar oud, hun 43-jarige moeder en een 22-jarige vrouw. Zij komen allemaal uit Den Haag en zitten op dit moment nog vast.



Verdachten nog vast

Bij doorzoeking van de woningen van de verdachten namen agenten onder andere bijna twintigduizend euro aan cash geld, een scooter en vele telefoons in beslag. De recherche onderzoekt de zaak verder.



Internetoplichting

Meer informatie over internetoplichting vindt u op onze themapagina. Hier staan tevens tips om internetoplichting te voorkomen. Bent u slachtoffer geworden van internetoplichting? Doe dan altijd aangifte.