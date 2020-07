Video-rapper veroordeeld

Op 31 januari viel de politie twee woningen binnen en hield beide jongens aan. Toenmalig politiechef Hans Vissers van de politie-eenheid Rotterdam destijds: "Dat jongeren met rappen en rapmuziek bezig zijn, is prima. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel. Vandaar ook dat we direct geacteerd hebben toen we deze video’s onder ogen kregen. We hebben in de driehoek (Politie, OM en Burgemeester) afgesproken voortaan direct op dit soort filmpjes te reageren als we daar kans toe zien. De ernst en risico’s vragen om een zeer actieve houding van de politie en alle andere partners als jeugdwerk, scholen en gemeente."

De tweede verdachte, ook 17-jarige Rotterdammer, moet zich later verantwoorden voor de rechter.