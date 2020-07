Cafetaria Middelburg overvallen, verdachte aangehouden

Ongeveer 10 minuten nadat de overval had plaatsgevonden zagen meerdere agenten een jongeman in de bosjes bij het Meiveld verdwijnen. Ze volgden hem en troffen hem aan in een sloot. De jongeman voldeed aan het opgegeven signalement van de overvaller en de agenten sommeerden hem uit het water te komen. Met hulp van de agenten lukte dat en de man werd aangehouden.

Hij had een vuurwapen bij zich. Dat is in beslag genomen. Andere agenten die eveneens in de bossen bij het Meiveld zochten troffen een zak met geld aan die mogelijk afkomstig was vanuit het cafetaria. Ook het aangetroffen geld is in beslag genomen door de politie.

De aangehouden verdachte, een 20-jarige man uit Goes, is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij de nacht doorgebracht. Hij mag donderdag ten overstaan van rechercheurs een verklaring afleggen over het feit waarvan hij verdacht wordt.