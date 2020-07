Man geeft valse naam op bij staandehouding

De man produceerde erg veel geluid met de motor en vestigde hierdoor de aandacht op zich. Ook had hij een te hoge snelheid, reed hij over het fietspad, haalde in over een doorgetrokken streep en maakte hij een wheelie.

Bij aanspreken door de agenten gaf hij een valse naam op en bleek hij ook nog eens niet in het bezit van een rijbewijs. De man is aangehouden en op het bureau heeft hij een verklaring afgelegd. Na verhoor mocht de man weer naar huis. Zonder de motorfiets, die moest achterblijven op het politiebureau, want die bleek van iemand anders te zijn. Er wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de man.