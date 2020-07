Man raakt gewond bij straatroof

Het slachtoffer verklaart dat hij dinsdagavond, tussen genoemde tijdstippen, tussen de Dokter Brabersstraat en het Roselaarplein in zijn woonplaats liep toen hij door de mannen werd aangesproken. De mannen namen zijn telefoon weg en gingen er vandoor.

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Was u op dinsdag 7 juli jl. tussen 23.00 en 23.30 uur getuige van een dergelijk voorval? Dan wordt u verzocht om contact met de politie op te nemen. Wij horen graag uw informatie om tot een oplossing van deze zaak te komen. U kunt uw informatie delen via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij contact graag zaaknummer 2020-175868