Rijverbod voor man uit gemeente Borsele

De controle vond plaats op donderdagochtend rond 05.45 uur. Agenten troffen de automobilist ter hoogte van de Vierwegen bij Kapelle. Ze zetten de auto aan de kant en controleerden de gegevens van de man. Uit onderzoek bleek dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Dit was bij een eerdere veroordeling afgenomen. Uit de psycho-motorische-test die de agenten uitvoerden bij de man bleek dat hij mogelijk onder invloed in de auto reed. (Een psycho-motorische-test betreft een kenmerkenlijst waaruit afgeleid kan worden of iemand onder invloed is.) Zij vroegen de man mee te werken aan een speekseltest, dit weigerde hij. Ook vroegen de agenten de man om een blaastest te ondergaan, ook dit weigerde hij.

Op het bureau wilden de agenten een GGD-arts ter plaatse vragen om een bloedmonster van de automobilist af te nemen, maar ook hier weigerde de man aan mee te werken. Hij kreeg vervolgens een rijverbod van 24 uur. Ook werd de auto waarin hij had gereden in beslag genomen. Alle informatie wordt doorgegeven aan een Officier van Justitie die later zal bepalen wat de verdere afhandeling van deze zaak wordt. De man is na verhoor naar huis gestuurd.