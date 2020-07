Ruzie mondt uit in steekpartij

De twee mannen kregen een woordenwisseling en hieruit vloeide een gevecht voort. De ene man stak de ander hierbij met een scherp voorwerp. De dader ging er vervolgens vandoor. Ongeveer een uur later verscheen hij weer bij de woning en is hij, als verdachte van het steekincident, aangehouden door de politie.

De man zit nog vast. Hij is in een politiecellencomplex in verzekering gesteld en mag donderdag een verklaring afleggen. Het slachtoffer is licht gewond geraakt en is door ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen.