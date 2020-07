Tweede verdachte aangehouden voor autobranden

De autobranden hebben in juli en september 2019 plaatsgevonden in Tilburg. Op 6 juli is een auto in vlammen opgegaan in de Mascaginistraat. Zeventien september is geprobeerd een voertuig in brand te steken en op 24 september is er daadwerkelijk brandgesticht. Hierbij is wederom een voertuig van hetzelfde gezin in vlammen opgegaan.