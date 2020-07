Vijf aanhoudingen in onderzoek naar ongeregeldheden tijdens jaarwisseling

Vooral in de wijk de Hoge Vucht was het rondom de jaarwisseling onrustig en werd veel vernield. In de Wensel Cobergherstraat vonden die avond bij een flat plunderingen plaats. Jongeren zijn hier naar binnengegaan en braken de bergingen onderin het gebouw met grof geweld open. Allerlei spullen van bewoners werden meegenomen. De jongeren vernielden ook drie zogenaamde ‘cameramasten’ van de politie met bewakingscamera’s erop. Ze waren juist met Oud en Nieuw in de wijk geplaatst om ervoor te zorgen dat het geweld binnen de perken zou blijven. Hiernaast werd een bus van Arriva vernield en werd de politie belaagd. Gelet op de dreigende sfeer die avond, werd besloten om op te schalen en de Mobiele Eenheid in te zetten.