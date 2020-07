Getuigen gezocht van autobrand in Bant

Rond 22.45 uur zagen agenten dat een auto in brand stond op een bedrijventerrein aan het Rister 8. Zij schakelden de brandweer in en begonnen intussen met blussen. Het lijkt erop dat de brand is aangestoken.

Er zijn twee personen op een scooter gezien kort voor de brand.

Tips?

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen, en mensen die meer weten hierover of beelden hebben, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.