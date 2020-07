Twee aanhoudingen in Almere voor heling

De politie in Flevoland is bezig met een onderzoek naar auto’s die gestolen zijn bij woninginbraken en vervolgens worden doorverkocht. Woensdag 8 juli leidde dat tot de aanhouding van de twee verdachten.

Loodsen

De politie doorzocht drie woningen, maar ook twee loodsen. In die ruimtes aan de Flevoweg in Weesp en de Eenspan in Zeewolde is een grote hoeveelheid gestolen goederen in beslag genomen.