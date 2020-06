Acht mannen opgepakt na bedreiging op camping

Agenten hebben eerst op de camping onderzoek gedaan. Dankzij goede verklaringen van getuigen, kon achterhaald worden met welke auto’s de mannen vertrokken waren. Op drie plaatsen in Nederland konden daarom verdachten aangehouden worden.

In Best werden drie mannen in een auto aangehouden, agenten trokken hun vuurwapens bij de aanhouding. Bij de aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. In de auto werd een vuurwapen gevonden. Op de A2 bij Vught werden ook drie mannen in een auto aangehouden. Twee andere mannen werden in een auto op de A16 bij Rotterdam aangehouden.

Een van de verdachten komt uit Barneveld, de anderen komen uit Brabant. De mannen zijn tussen de 18 en 40 jaar oud. De politie doet nu verder onderzoek naar de bedreiging en de achtergrond hiervan, de verdachten zitten nog vast.

