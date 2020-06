Getuigen gezocht van beroving

Het slachtoffer zat te chillen in de speeltuin, toen hij plotseling zijn persoonlijke bezittingen moest afgeven aan twee andere jongemannen. Het slachtoffer is daarbij ook gestoken. De Hoorinees is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis en kon na behandeling gelukkig weer naar huis.. Getuigen hebben gezien dat kort na de beroving twee jongemannen wegrenden. Een dader liep weg in de richting van de Messing en de andere dader vertrok in de richting van de Groef. Beide daders waren in het zwart gekleed.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem informatie delen? Dat kan via 0800-7000.

2020111308