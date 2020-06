Politie zoekt getuigen van schietincident

Toen een aantal buurtbewoners op het geluid van de vernieling afkwamen is er door een verdachte een schot gelost. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is.

De recherche komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem informatie delen? Dat kan via 0800-7000.

2020111513