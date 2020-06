Man gestoken aan het van Heeswijkplein in Den Haag. De politie zoekt getuigen.

Agenten wisten te achterhalen dat de man rond 00.00 uur door een, voor hem bekend persoon, zou zijn gestoken. Dit gebeurde in de omgeving van het Heeswijkplein en de Twickelstraat ter hoogte van de kringloopwinkel. Rond 04.00 uur kon de politie een 67-jarige man uit Den Haag aanhouden in zijn woning.

Getuigen

Het slachtoffer is op dit moment niet aanspreekbaar, daarom is de recherche op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord.Heeft u informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Anoniem een melding doen kan via M. op nummer 0800-7000.