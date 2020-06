Twee verdachten schietincident aangehouden

Maandag rond 01.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er was geschoten bij een woning in Rosmalen. Niemand raakte gewond bij het incident. Vermoedelijk heeft het schietincident te maken met een langer lopend conflict tussen twee families. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.